Відео "Із грязі в князі" від Helper Запоріжжя

Деталі квітня 25, 2017

Увага, почався кастинг для нового проекту від Helper Запоріжжя "Із грязі в князі". Такого Ви ще не бачили! Хочеться зазначити, що ідея проекту — це показати, що усі ми люди і кожен з нас повноправний громадянин України, який захищений конституцією.

Ми знайдемо людину, яка вже розчарована у житті і опустила руки, яка, можливо, втратила віру в майбутнє. Але не все так погано, є Helper Запоріжжя і наш новий проект "Із грязі в князі", який готовий кардинально змінити життя асоціальної особи. Новий імідж, нова зачіска, нова робота, нове життя. Стежте за нашими новинами підписуйтеся на нашу сторінку в YouTube #ИзГрязивКнязиHelper #Helper #HelperЗапорожье #ДанилЩербаков.