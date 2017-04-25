Tuesday, April 25, 2017
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Відео "Із грязі в князі" від Helper Запоріжжя

Деталі
квітня 25, 2017

Увага, почався кастинг для нового проекту від Helper Запоріжжя "Із грязі в князі". Такого Ви ще не бачили! Хочеться зазначити, що ідея проекту — це показати, що усі ми люди і кожен з нас повноправний громадянин України, який захищений  конституцією.

Ми знайдемо людину, яка вже розчарована у житті і опустила руки, яка, можливо, втратила віру в майбутнє.  Але не все так погано, є Helper Запоріжжя і наш новий проект "Із грязі в князі", який готовий кардинально змінити життя асоціальної особи. Новий імідж, нова зачіска, нова робота, нове життя.  Стежте за нашими новинами підписуйтеся на нашу сторінку в YouTube #ИзГрязивКнязиHelper  #Helper #HelperЗапорожье #ДанилЩербаков.

 

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