У Запоріжжі відбувся форум соціальних ініціатив

Деталі квітня 25, 2017

ПАТ «Запоріжсталь» та корпорація «Кераміст» виступили партнерами Другого всеукраїнського форуму соціальних ініціатив SТЕM, спрямованого на розвиток науково-дослідного потенціалу школярів. У ході форуму, який пройшов у «Козак-палаці»

- головному виставковому центрі Запоріжжя,учасники заходу - учні загальноосвітніх шкіл захистили свої наукові роботи, кращі проекти отримали преміальні гранти від партнерів заходу.

Участь у форумі взяли понад 100 школярів -переможці і призери конкурсів Малої академії наук України і вихованці міського STREAM-центру.



- Мали 41 заявку на презентацію проектів, - розповіла координатор форуму – методист науково-методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Лариса Бурлака. – Торік таких було 17. Тож відмічаємо суттєвий ріст зацікавленості. Очікували також учасників із Дніпра і Харкова. Школярі подавали свої заявки он-лайн. Та через негоду, нажаль, вони не змогли приїхати.

Як зазначили організатори, форум мав на меті підтримати інтелектуальний потенціал нашого краю - школярів та їх викладачів, які займаються дослідницькою роботою, просувають, в першу чергу, інженерну думку. Юні дослідники не просто мали нагоду презентувати свої наукові проекти, але й отримали певний досвід їх менеджменту: мусили зацікавити потенційних інвесторів у їх реалізації.

Учні загальноосвітніх шкіл презентували власні наукові роботи гуманітарного і технічного напряму, взяли участь в майстер-класах і конкурсах. За підсумками захисту наукових робіт компетентна експертна рада, до складу якої увійшов начальник юридичного управління ПАТ «Запоріжсталь» Руслан Бойчук, а також представник корпорації «Кераміст» Олександр Корчевський, визначила авторів кращих наукових робіт.



- Ми тут саме для того, щоб нас почули і зрозуміли: нам не байдуже, що відбувається у нашому місті, - підтвердив один із переможців конкурсу учень колегіуму «Елінт» Данило Духнін.- Ми хочемо впливати на ситуацію таким чином, щоб людям краще жилося.



На форум хлопець представив проект «Застосування альтернативного енергозбереження», який передбачає використання енергоносіїв із навколишнього середовища, який здійснив під керівництвом викладача математики та економіки Ірини Моїсеєвої.



Його робота певним чином перегукується з проектом ще однієї переможниці конкурсу Вікторії Іванченко. Дівчина – вихованка Запорізького навчально-виховного комплексу технічного профілю ЗОШ №70. Під керівництвом своєї наставниці – викладача фізики Галини Шуваєвої вона підготувала проект «Енергоефективність у побуті».



- Можливо, не всі можуть впливати на втрати енергоресурсів у промисловості, але кожен із нас може зменшити їх витрати у повсякденному користуванні побутовими електроприладами, газовим обладнанням, тощо, - відмічає дівчина. – Тож я взялася дослідити цю ситуацію і подала кілька реальних заходів, спрямованих на мінімізацію енерговтрат.



Члени конкурсної комісії відзначили високий рівень підготовки учасників форуму.

- Не дивлячись на свій юний вік, школярі подають доволі конструктивні і виважені рішення, - поділився враженнями представник корпорації «Кераміст» Олександр Корчевський. – Кілька проектів мені здалися вельми продуктивними. Тож плануємо продовжити спілкування із їх авторами.

За результатами форуму всі його учасники, які представили на конкурс власні проекти, отримали від корпорації «Кераміст» цінні подарунки – комплекти книг художньої літератури, надруковані у видавничому будинку «Кераміст». Трійко переможців удостоєні права побувати на екскурсії у «Керамісті» і отримають грошові премії від мецената Дмитра Зусмановича. Ще четверо учасників були відмічені грамотами і преміями комбінату «Запоріжсталь».



- Всеукраїнський форум соціальних ініціатив - це відмінний майданчик для того, щоб талановита запорізька молодь могла презентувати свої проекти і, більше того, знайти однодумців, які допоможуть втілити ці проекти на благо міста, - коментує захід його учасник - заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. - Молоді учені отримали можливість поспілкуватися з грантодавачами.

Також гості і учасники Форуму переглянули експозицію виставки робототехники, прийняли участь у фотосесії, отримали додаткові знання під час нетворкінга і майстер-класів Міського STREAM-центру.