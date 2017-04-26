У палаці культури ПрАТ «Запоріжвогнетрив» провели конкурсну шоу-програму «Міс Випускниця-2017»

Деталі квітня 26, 2017

У Запоріжжі, в Палаці культури по вулиці Лізи Чайкіної, 53 (колишній ПК ВАТ «Запоріжвогнетрив») провели конкурсну шоу-програму «Міс Випускниця-2017» Заводського району. Традиції щороку визначати найдостойнішу, найталановитішу, найяскравішу та найчарівнішу дівчину серед випускниць навчальних закладів Заводського району вже більше 20 років. Нині за високий титул змагалися 5 конкурсанток. Виступи учасниць оцінювало компетентне журі, до складу якого увійшли: керівництво районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району, представники трудової молоді, діячі мистецтв та культури, представники громадськості. Конкурсантки продемонстрували свої таланти в 5-ти конкурсах: привітання, танцювальний конкурс «Ритми танцю», фотоконкурс «Селфі», дефіле на тему «Цукерочки» та конкурс кліпів «Зірковий час». Переможницею визнана старшокласниця Запорізької загальноосвітньої школи №33 Павленко Анастасія.