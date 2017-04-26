Відбулося урочисте відкриття добровільної пожежної охорони у с. Широке Веселівського району

Деталі квітня 26, 2017

Ефективне функціонування системи цивільного захисту в умовах децентралізації влади є одним з найважливіших завдань сьогодення. До повноважень територіальних громад віднесено забезпечення цивільного захисту на відповідній території,

одним з шляхів реалізації якого є створення підрозділів місцевої пожежної охорони.



Так, 25 квітня у с. Широке відбулося урочисте відкриття добровільної пожежної охорони Веселівської громади. Це вдалося реалізувати завдяки ініціативі громади, тісній співпраці з ДСНС України та підтримці проекту німецького товариства міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями» за дорученням уряду Німеччини.



У заході взяли участь керівництво Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, представники товариства GIZ, керівництво Веселівської селищної територіальної громади, районної державної адміністрації та районної ради.



Крім того, під час заходу, для покращення матеріально-технічної бази рятувальники 13-Державного пожежно-рятувального посту ГУ ДСНС області отримали 4 переносних пожежних ствола, переносний пожежний димосос, мотопомпу, 4 групових акумуляторних пожежних ліхтаря та портативний прожектор.



«На виконання доручень уряду Німеччини ми реалізовуємо низку проектів, направлених на допомогу вимушеним переселенцям та приймаючим громадам. Сьогодні в рамках нашої співпраці ми передаємо професійним вогнеборцям Веселівського району пожежно-рятувальне обладнання. Проте, ми не обмежуємось лише технічною допомогою. На виконання прийнятої Кабміном концепції децентралізації ми працюємо над напрацюванням механізмів співпраці між ДСНС України й громадами та розвитком місцевої пожежної охорони. І нам дуже приємно, що і обладнання, яке ми передаємо, і навчальні заходи, в яких взяли участь представники громади, стали нашим внеском у розвиток спроможності Веселівської громади та району до покращення реагування на надзвичайні ситуації», - зазначив Крістіан Пошманн, керівник проекту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями».