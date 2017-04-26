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У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку Герою Небесної сотні Василю Сергієнку

Деталі
квітня 26, 2017

Василь Сергієнко загинув від рук бандитів у квітні 2014 року на Черкащині. Дошку героєві відкрили на будівлі Класичного приватного університету, де Василь Сергієнко займався науковою роботою та здобував другу вищу освіту.

Журналіст, поет, громадський діяч, він з початку 1990-х років був у лавах патріотичних сил Запоріжжя. Потім переїхав на Черкащину, де займався громадською роботою і журналістськими розслідуваннями.Під час Революції Гідності з однодумцями організував Корсунський блокпост, щоб не пускати "тітушок" та "беркутівців" до столиці. Троє невідомих 4 квітня 2014 року викрали Василя Сергієнка з дому. Наступного дня тіло журналіста знайшли зі слідами катувань. Чоловікові було 58 років. У нього залишилися старенька мати і донька.

 

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