Wednesday, April 26, 2017
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Акція “Папа для України” реалізовує вже понад 60 проектів гуманітарної допомоги

Деталі
квітня 26, 2017

“Рік тому, 24 квітня, відбулась загальноєвропейська збірка, оголошена Папою Франциском і призначена для України і подолання наслідків військових дій на територіях Донецької та Луганської областей.

Ініціатором цієї допомоги є особисто Папа Франциск через Апостольську Нунціатуру (Посольство Святого Престолу) в Україні.

 


На сьогоднішній день вже реалізується понад 60 різних проектів гуманітарної допомоги, які охоплюють різні сектори: медицину, продукти харчування, засоби гігієни та одяг, відновлення пошкодженого житла та допомога в утепленні житлових приміщень, які залишились без газу і опалення. Особливу увагу Папи Франциск приділяє допомозі дітям”, – розповів єпископ Ян Собіло, Голова Технічного Комітету Ініціативи “Папа для України” під час брифінгу у Слов’янську.


“В рамках Акції “Папа для України” ми співпрацюємо з різними організаціями, які були відібрані в результаті конкурсного відбору і отримали великі та малі гранти на реалізацію проектів. (список виконавчих партнерів Акції можна переглянути на сайті "Папа для України"). Серед них є і християнські парафії та фонди, як католицькі, так і православні, протестантські, а також з благодійні організації – регіональні, так і великі міжнародні, які охоплюють всю лінію розмежування. Більшість проектів реалізуються на території Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей”, – додав єпископ Собіло.


Станом на квітень 2017 року, в рамках реалізації Акції “Папа для України” на діючі проекти було виділено близько 6 млн. євро з 16 зібраних. З них 30% витрачено на медикаменти та лікування, 35% – на продукти харчування, 25% – відновлення житла та опалення протягом зимового періоду та близько 10% – на одяг, взуття та засоби гігієни.


Окрім того, реалізуються адресні проекти допомоги дітям, а також сільськогосподарчі проекти, в яких жителям населених пунктів вздовж лінії розмежування виділено понад 6 тисяч наборів насіння та картоплі для сільськогосподарських робіт.


Підбиваючи проміжні підсумки надання гуманітарної допомоги постраждалим від військового конфлікту на Сході України, повідомляється про беніфіціарів допомоги, серед яких є близько 70 тисяч малозабезпечених, неповних та кризових сімей, з них 80 тисяч дітей та 50 тисяч пенсіонерів.
Дані постійно оновлюються. Акція триватиме до кінця серпня 2017 року.

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