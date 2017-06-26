Monday, June 26, 2017
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100-річчя з дня створення Українського уряду

Деталі
червня 26, 2017

У Запорізькому краєзнавчому музеї відбулась зустріч – круглий стіл, з нагоди ювілею створення українського законодавчого органу. Символічно зустріч пройшла в день

прийняття першого Універсалу в сесійній залі краєзнавчого музею. На захід були запрошені історики запорізького краю та студенти, військовослужбовці Національної гвардії України, громадські діячі та депутати першого скликання Верховної Ради України. Політики та громадські діячі вели цікаву дискусію, щодо створення та розвитку Українського уряду на протязі цих 100 років, та кожен бажаючий мав можливість висловити свою точку зору на цю тему.

 


редактор Олег Соловйов


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