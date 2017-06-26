Володимир Буряк: "Місто не збирається відмовлятися від реалізації основних міських програм"

Деталі червня 26, 2017

Завдяки зростанню прибуткової частини бюджету Запоріжжя міської влади вдалося добитися скорочення дефіциту місцевого бюджету. Існує упевненість, що така тенденція збережеться

і за підсумками першого півріччя. Проте, одночасно з цим, росте і витратна частина бюджету. Дуже часто це пов'язано з чинниками, не залежними від місцевої влади. Це підвищення мінімальної заробітної плати, необхідність погашення боргів минулих років перед "Нафтогазом України" і так далі. Про ситуацію з наповненням міського бюджету і першочергові питання, що вимагають рішення, журналістів повідомив міський голова Володимир Буряк.

Міський голова відмітив, що бюджет Запоріжжя на 2017 рік був прийнятий в грудні минулого року. На той момент його дефіцит складав близько 850 мільйонів гривен. Це було зроблено усвідомлено, щоб сформувати бюджет розвитку, засоби якого спрямовуються на капітальний ремонт, реконструкцію доріг, житлового фонду, шкіл, лікарень, водопровідних і каналізаційних мереж.

- Можна було б прийняти бездефіцитний бюджет. Проте в цьому випадку місто б фактично не мало бюджету розвитку, тобто не міг би розвиватися. Ми розуміли, на що йшли, розраховуючи на зростання доходів, а також вільні залишки засобів минулого року. В результаті наші очікування виправдалися. На сьогодні дефіцит зменшився до 257 мільйонів гривен, при збереженні подібної тенденції він зменшуватиметься і далі, тобто ми зможемо направити засоби на реалізацію запланованих міських програм, - відмітив Володимир Буряк.

У цей же час протягом року перед міською владою виникли нові виклики, що вимагають виділення додаткових коштів. Залишається відкритим питання боргу концерну "Міські теплові мережі" перед "Нафтогазом України". Місто вже почало його погашати за рахунок засобів міського бюджету, щоб не допустити зриву початку наступного опалювального сезону. Проте на сьогодні загальний розмір боргу, разом з пенями і штрафами, складає більше 400 мільйонів гривен. З них більше 40% складають саме пені і штрафи.

Існує питання компенсації комунальним підприємствам Запоріжжя житлових субсидій, гарантованих державою. На даний момент борг по цій статті складає близько 658 мільйонів гривен. Кабінет Міністрів України направить на погашення заборгованості 15 мільярдів гривен, але це лише частково розв'яже проблему.

Крім того існують питання пільгових перевезень, тарифікації зарплат учителів, підвищення зарплати працівникам органів місцевого самоврядування, яке передбачене постановою Кабінету Міністрів України.

- На сьогодні у нас існує певна стабільність. Немає боргів по зарплаті перед бюджетниками, працівниками комунальних підприємств. Досить ресурсів для виплати відпускних педагогам. Проте особливого приводу для радості немає. Можливо, деякі проекти доведеться призупинити, перенести наступного року. Але від міських програм в сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, житлового і комунального господарства відмовлятися ми не збираємося, - заявив Володимир Буряк.