Сучасні воїни знайомились з історією виникнення запорізького козацтва

Деталі червня 27, 2017

У неділю, у військовій частині 3029 НГУ пройшла зустріч особового складу з Віце-президентом Всеукраїнської Федерації «СПАС» Костянтином Рижовим. Метою зустрічі було поглиблене

вивчення історії виникнення козацтва, зокрема у Запорізькому краї та ознайомлення з козацьким бойовим мистецтвом «СПАС». До участі у лекторії долучився практично весь особовий склад, так як військовослужбовці тут з різних куточків України, вони проявили неабияку цікавість до виступу справжнього запорізького козака. Костянтин Анатолійович зробив короткий екскурс в історію виникнення Запорізької Січі та о. Хортиця, зазначивши, що саме на Запоріжжі були найбільші, та найпотужніші осередки козацької культури. Дуже багато цікавої інформації нацгвардійці почули про озброєння та фізичну підготовку козаків, котрі багато в чому, на той час, випереджали турків, татар та інші народи. «Я навіть уявити не міг, що козаки у XVI-му сторіччі винайшли озброєння, на кшталт сучасного танку. Вони були дуже завзяті воїни і в них дуже цікава історія» - поділився враженнями солдат Сергій Мамчур. Також особовому складу були продемонстровані документальні фільми про виникнення козацького бойового мистецтва «СПАС», де були відображенні техніки та методики ведення бою, як рукопашного так і зі зброєю (пістоля, палки, шаблі, списа). Козацька бойова культура на сьогоднішній день розвивається у багатьох містах України. Осередки «СПАСу» налічують більш ніж 5 000 вихованців, які мають високу фізичну та духовну підготовку. Серед військовослужбовців 9-го полку оперативного призначення НГУ є немало хлопців, які проходили цю «школу виживання в умовах сучасного світу». До 2013 року у полку проходив службу зразковий боєць – сержант Артем Чуєв (запорізький козак, вихованець школи «СПАСу»), який вважався кращим з кращих бійців запорізької частини, та був позитивним прикладом для інших військовослужбовців. Наприкінці зустрічі нацгвардійці вже чітко розуміли, хто такі козаки і звідки вони пішли, та дякували оплесками за виступ.



редактор Олег Соловйов