Командування 55-ї окремої артбригади долучилось до урочистостей Дня Конституції України

Деталі червня 27, 2017

26 червня, біля погруддя Тараса Шевченка у Запоріжжі відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України. До відзначення 21-шої річниці з дня прийняття основного закону

держави був залучений військовий оркестр 55-ї окремої артилерійської бригади під управлінням майора Івана Солошенка.

Після хвилини мовчання в пам`ять військовослужбовців, що загинули у зоні АТО, та виступу вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району відбулось урочисте покладання квітів керівниками міста, області, командуванням Запорізького гарнізону та 55-ї окремої артилерійської бригади до погруддя Кобзаря.



Фото Андрія Безрука