Tuesday, June 27, 2017
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Командування 55-ї окремої артбригади долучилось до урочистостей Дня Конституції України

Деталі
червня 27, 2017

26 червня, біля погруддя Тараса Шевченка у Запоріжжі відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України. До відзначення 21-шої річниці з дня прийняття основного закону

держави був залучений військовий оркестр 55-ї окремої артилерійської бригади під управлінням майора Івана Солошенка.
Після хвилини мовчання в пам`ять військовослужбовців, що загинули у зоні АТО, та виступу вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району відбулось урочисте покладання квітів керівниками міста, області, командуванням Запорізького гарнізону та 55-ї окремої артилерійської бригади до погруддя Кобзаря.

 


Фото Андрія Безрука

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