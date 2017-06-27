Почесний артилерист 9-го полку оперативного призначення

Деталі червня 27, 2017

До Дня Конституції України, у театрі ім. Магара були нагороджені мешканці міста, за особовий внесок у розвиток міста Запоріжжя. Почесними грамотами та орденами нагороджували

ветеранів праці, працівників культури, держслужбовців та військовослужбовців. Серед останніх влада міста нагородила почесним орденом «За особовий внесок у розвиток м. Запоріжжя» командира протитанкової артилерійської батареї військової частини 3029 НГУ лейтенанта Руслана Франчука. Весь особистий склад батареї запросили на церемонію нагородження, де нацгвардійці привітали свого командира та побажали йому нових звершень та міцного здоров’я. «Мені дуже приємно отримати цю нагороду, це неочікувана, але дуже приємна подія у моєму житті. Я просто люблю свою країну, місто та сумлінно виконую службовий обов’язок, та повчаю інших військовослужбовців тому ж самому…» - коментує лейтенант Франчук.

редактор Олег Соловйов