Деталі червня 29, 2017

У червні 2017 року виповнюється 25 років Асоціації міст України. Організація заснована в червні 1992 року, і на той час до її складу входило 35 міст, включно з Запоріжжям. АМУ -- майже ровесниця

нашої молодої незалежної держави і має цікаву і динамічну історію. За цей досить солідний проміжок часу своєю активною суспільною діяльністю вона зуміла не тільки привернути увагу широкої громадськості, об'єднати для співпраці більшу частину українських міст, а й змусила поважати себе усі гілки влади. Ми звернулися до Запорізького регіонального відділення з проханням до керівників та експертів висловити свою думку щодо ролі АМУ у розвитку місцевого самоврядування в нашій країні, регіоні та становленні спроможних громад.

На наші запитання відповідає Ігор Олексійович Бірюков, директор Запорізького регіонального відділення АМУ:

– Як, на Вашу думку, змінилася АМУ за чверть століття?

– Ми пройшли довгий шлях від організації, що об’єднує однодумців, міських голів до структури, яка виконує роль ініціатора законодавчих змін, в першу чергу – в сфері розбудови самоврядування та децентралізації влади. За цей час значно підвищилася ефективність роботи Асоціації, зросла увага до спектру першочергових цілей, як на рівні центральних органів влади, так і на рівні громад. Завдяки АМУ тільки в минулому році було прийнято 38 надважливих Законів для місцевих громад. В умовах децентралізації публічної влади особливої ваги набуло ефективне сприяння методичному забезпеченню навчання місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування, та підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування.

– Назвіть три головні риси АМУ.

– Асоціація міст України – це організація, для якої одним із пріоритетних питань є підвищення спроможності українських міст, сіл і селищ. По-друге, захист інтересів місцевих громад, сприяння розвитку місцевого самоврядування. По-третє, формування законодавчої бази місцевого самоврядування.

– Які переваги мають громади, які входять до АМУ?

– Представництво та захист інтересів громади та її керівників у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах центральної влади. Отримання інформаційної, організаційної та консультативно-експертної допомоги. Налагодження зв'язків з іноземними та міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на вирішення проблем місцевого самоврядування.

– Чи впроваджує сьогодні Запорізьке регіональне відділення АМУ покладені на нього завдання?

– Всі наші зусилля сьогодні направлені на підтримку громад в розбудові місцевого самоврядуванні. АМУ і ми її представники в Запорізькому краї є «локомотивом», що двигає громади до об’єднання в процесі децентралізації влади. Це складний, але дуже динамічний шлях, який інші держави проходили десятиріччями, а ми маємо пройти за кілька років. І результати вражаючі! Громади, що об’єдналися слугують кращим аргументом для інших, бо їх досягнення приголомшливі. Бюджети виросли в кілька разів. Йде розбудова сіл та селищ. А ми допомагаємо громадам в цьому складному адміністративному процесі.

– Чого б Ви побажали Асоціації на майбутнє?

– Зичимо успіхів і нових звершень. Нехай команда однодумців буде міцною та надійною у реалізації масштабних прагнень, сподівань та звершень, на благо наших громад та рідної України!

Олександра Оляніна, консультант Запорізького РВ АМУ з фінансових та бюджетних питань:

Я вам скажу, труднощів багато. Але є і вражаючі досягнення АМУ. Приведу тільки останню перемогу Асоціації – це прийняття Бюджетної резолюції – запровадження середньострокового бюджетного планування на три роки. В ідеалі формування бюджету на три роки дозволяє місцевим бюджетам бути впевненими у своїй дохідній і видатковій базі. Розумієте, коли встановлюються трирічні параметри бюджетування, можна розраховувати на реалізацію довгострокових проектів. По-друге, місцева влада вимушена постійно мати якусь «фінансову подушку», адже не факт, що через кілька місяців не зміниться податкова політика і вони залишаться без того чи іншого джерела бюджетних надходжень. У разі запровадження середньострокового бюджетування, можна буде розраховувати на рівномірне використання дохідної бази, прогнозування податкових надходжень. Якщо цього року місцева влада не встигає завершити якийсь великий інфраструктурний проект, то є впевненість, що наступного року буде фінансування з таких джерел, як наприклад Державний фонд регіонального розвитку, інші субвенції. Так що, працюємо!

Маргарита Трипольська, консультант Запорізького РВ АМУ з правових питань:

За ініціативи АМУ та при її безпосередній участі розроблено цілу низку законопроектів та концептуальних документів. Серед них найважливіші: положення ХІ розділу Конституції України „Місцеве самоврядування”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Хартія українських міст, Бюджетний кодекс України. На клопотання АМУ Указом Президента України 7 грудня встановлено День місцевого самоврядування. З останніх ініціатив – це прийняття Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в новій редакції. Я вважаю, що цей Закон стане важливим рушієм децентралізації та реформи місцевого самоврядування та впровадить низку важливих положень Європейської хартії місцевого самоврядування, буде забезпечено створення реальних умов для формування професійного сталого складу працівників органів місцевого самоврядування з належними умовами оплати праці. Окрім всього, АМУ практично взяла на себе проведення децентралізаційної реформи, створення спроможного місцевого самоврядування України. Саме тому, Запорізька область за червневими дослідженнями Уряду України увійшла в п’ятірку областей за рейтингом спроможних громад, зайнявши почесне 4-е місце.



Катерина Костянтинова, консультант Запорізького РВ АМУ з правових питань:

Я вважаю, що успішність громад можлива лише завдяки місцевому економічному розвитку, який поєднує в собі активну співпрацю влади, бізнесу та громадськості з метою створення робочих місць та розвитку трудового потенціалу. Саме тому ми приділяємо велику увагу навчанню громад проектному менеджменту, роботі в системі ПРОЗОРРО, залучаємо до участі в міжнародних донорських проектах, навчальних програмах проекту ПУЛЬС, який реалізує Асоціація міст України за фінансової підтримки USAID. Найбільш резонансним цією весною став саме проект ПУЛЬСу на платформі Prometheus – це курси дистанційного навчання для працівників місцевого самоврядування: «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад» та «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування». Ідей багато. Проектів також. Так що успіхи у громад будуть гарантовано!

Федорова Наталія, консультант Запорізького РВ АМУ з комунікацій:

АМУ - надзвичайно важливий канал комунікації громад і з гілками влади, і, що надважливо – між самими громадами. Можна бути найуспішнішою громадою, але, якщо про ці успіхи ніхто не дізнається, вас просто немає в сучасному світі, ви «невидимка» для інвестора, для міжнародного донора, та й для влади взагалі. Також і з проблемами. Їх неможливо вирішити, якщо вони будуть накопичуватися в громаді без «інформаційного шуму». Саме тому, ми активно залучаємо громади до комунікаційного простору, об’єднуючи зусилля кожної з них на шляху до спроможності, і разом розбудовуємо успішну країну. А це головна мета заради наступних поколінь.