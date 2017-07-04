Запорізький майстер дворового затишка

Олег Добичін - майстер, який створив в Дніпровському районі Запоріжжя, в районі вулиць Трегубенко і Добролюбова, затишний дворик, в якому радують око не тільки квіти і зелень, а й скульптури з дерева.
Працює він на заводі, а у вільний час, з ножем і лобзиком, робить скульптури зі старих пнів: кішку, сову, білку, крокодила ...
Це гарно. І дітям подобається. Коли він працює, у дворі збирається ціла юрба. Діти беруть участь у виборі майбутніх скульптур, міркують всі разом, якою вона буде. І вечорами тут дітей багато - то на крокодила катаються, то ведмедя осідлають. Люди з роботи їдуть, втомилися, а як тільки нову дерев'яну скульптуру тут побачать, відразу настрій піднімається.
Швидко, легко й безкоштовно
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