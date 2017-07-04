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Головний хормейстер козацького ансамблю

Деталі
липня 04, 2017

Сергій Черногоров - головний хормейстер козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці»  Запорізької обласної філармонії, художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь.

 За роки творчої діяльності творчий колектив досягнув високого рівня виконавської майстерності і є візитівкою самобутньої козацької культури України та Запорізької області. Основною метою творчості ансамблю є популяризація духовної культурної спадщини країни, традицій та минулого Запорізького краю. На честь Дня Конституції Президент присвоїв  Сергію Черногорову почесне звання: «Заслужений артист України».

 

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