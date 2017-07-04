Tuesday, July 04, 2017
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Запоріжжя- летюча миша

Деталі
липня 04, 2017

У парку Перемоги в Запоріжжі з успіхом пройшов виступ юних артистів  зразкової циркової студії «Летюча миша» палацу культури «Титан».

Цей творчий колектив бере участь у багатьох заходах:  юні циркачі обовязково  виступають в дитячому таборі «Маяк» і демонструють свої вміння на фестивалях «Зорепад», «Дівоцірк» і багатьох інших. Яскраві костюми, незабутні трюки і справжній професіоналізм учасників здивували і захопили глядачів рызного  віку, а малюків надихнули записатися в студію на заняття.

 

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