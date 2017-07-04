Запоріжжя- летюча миша

Деталі липня 04, 2017

У парку Перемоги в Запоріжжі з успіхом пройшов виступ юних артистів зразкової циркової студії «Летюча миша» палацу культури «Титан».

Цей творчий колектив бере участь у багатьох заходах: юні циркачі обовязково виступають в дитячому таборі «Маяк» і демонструють свої вміння на фестивалях «Зорепад», «Дівоцірк» і багатьох інших. Яскраві костюми, незабутні трюки і справжній професіоналізм учасників здивували і захопили глядачів рызного віку, а малюків надихнули записатися в студію на заняття.