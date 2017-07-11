Деталі липня 11, 2017

Ордена «Мати-героїня» була удостоєна мешканка Мелітополя Тетяна Гайдукова, яка народила і виростила п'ятьох дітей. Ніна, Богдан, Вікторія, Веніамін ... Старша Надія сьогодні доросла - вже 27 років, вона заміжня і народила синочка. У багатьох дітей в сім'ї є захоплення: в музичній школі хлопчики вчаться грати на трубі, а дівчатка - по класу домри. А Ніна, закінчивши навчання у музшколі, продовжує свої заняття на фортепіано: підбирає мелодії, грає, а всі співають. Богдан випилює з фанери лобзиком рамки для фотографій, тарілки, підставки для чайника і серветок. За фахом пані Тетяна технік-плановик. Але головна її міссія - бути мамою.