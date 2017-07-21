Журналістський десант в сільську глибинку

Деталі липня 21, 2017

Щоліта, в рамках постійно діючого проекту ЗОО НСЖУ «Сільська глибинка», відбувається журналістський десант на жнива в один з районів області. Не стала виключенням і нинішня збиральна кампанія. На цей раз журналісти на чолі з головою ЗОО НСЖУ Наталією Кузьменко завітали до ТОВ «Валена» Запорізького району.

Керівники господарства – Володимир Козиряцький та Валерій Сушилов розповіли представникам ЗМІ про успіхи та турботи господарства, потім всі разом виїхали в поле, де жнивують передові механізатори Володимир Гришин та Віктор Ковальчук. На жнивному лані – спекотно, а в кабінах могутніх степових кораблів – зручно і прохолодно. «Валена» зробила ставку на сучасну техніку, тож збирають врожай практично без втрат і з гідними умовами для механізаторів.

А збирати цьогорік хліборобам є що – по 44 центнери на круг дає озима пшениці, а на парах – більше 60. Гарний виростили тут і врожай і гороху,ячменю. Господарство має свої дослідні поля з соняшником, кукурудзою, пшеницею, дбайливі господарі думають про завтрашній день, про наступний врожай.

Думають і про людей. Вчасно і в повному обсязі розраховуються по паях, працюючі мають гідну зарплату, тут створені гарні умови роботи.

В господарстві зустрілися журналісти і з керівництвом Запорізького району. Голова райдержадміністрації Анатолій Васюк та голова районної ради Анатолій Шевчишин в рамках обласної операції «Урожай» якраз об’їжджали поля району, тож заїхали і до «Валени». Поспілкувалися з мас-медіа, розповіли про хід жнив в районі, про вирішення соціальних проблем сільських громад.

Як і завжди, поїздка журналістів в рамках акції «Сільська глибинка», вийшла цікавою і насиченою і для журналістів, і для господарів – передового агропідприємства «Валена».

Валентина Бистрова