Хімік-ерудіт

Деталі липня 25, 2017

Із срібною нагородою повернувся випускник Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Микола Авраменко з міжнародної олімпіади з хімії, яка відбулася в Бангкоку (Таїланд). Про це повідомили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Українську команду представляли четверо обдарованих учнів із київського, львівського, харківського та запорізького навчальних закладів. Загалом в олімпіаді взяли участь майже 300 школярів із 78 країн. Оскільки навчальна програма у країнах різна, всі вони готувалися за єдиною програмою, яка включала теоретичні знання та експериментальні навички. Безпосередньо на олімпіаді їм довелося виконати 11 задач, які охопили майже всі сучасні галузі хімії.