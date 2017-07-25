Деталі липня 25, 2017

Лідер віце-чемпіона «Ліги сміху» - команди «Зайченя» та ведучий тревел-шоу «Особливості національної роботи» Руслан Ханумак скоро стане батьком. Відомий комік із Запоріжжя одружився з ведучою рубрики «55 на 5» на телеканалі ICTV Аліною Шаманською. Первістка молода сім'я чекає у вересні. Малюка планують назвати Артуром. Про це стало відомо з ексклюзивного інтерв'ю Руслана та Аліни для журналу «Теленеделя».