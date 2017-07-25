Tuesday, July 25, 2017
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Лідер віце-чемпіона «Ліги сміху»

Деталі
липня 25, 2017

Лідер віце-чемпіона «Ліги сміху» - команди «Зайченя» та ведучий тревел-шоу «Особливості національної роботи» Руслан Ханумак скоро стане батьком. Відомий комік із Запоріжжя одружився з ведучою рубрики «55 на 5» на телеканалі ICTV Аліною Шаманською.  Первістка молода сім'я чекає у вересні. Малюка планують назвати Артуром. Про це стало відомо з ексклюзивного інтерв'ю Руслана та Аліни для журналу «Теленеделя».

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