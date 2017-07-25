Запорізький художник по дереву

Деталі липня 25, 2017

Дмитро Баландін, житель Запорізької області, створює унікальних роботів з дерева.Свого першого творіння він дав ім'я Центуріон, але це було тільки початком. Другого робота він створив жіночої статі і назвав Амазонкою. Створення робота- жінки зайняло значно більше часу і роботи щоб підкреслити всі тонкощі жіночого тіла. Останньою з закінчених робіт став робот-дитина, щоб створити повноцінну сім'ю, сміється майстер.