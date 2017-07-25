Tuesday, July 25, 2017
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Єлизавета Єременко вразила журі Міжнародного фестивалю "EURO VISION MEDIA STAR"

Деталі
липня 25, 2017

Своєю грою на фортепіано юна мешканка Мелітополя - вихованка Мелітопольської музичної школи № 1 Єлизавета Єременко вразила журі Міжнародного фестивалю "EURO VISION MEDIA STAR" по грі на фортепіано, який відбувся в липні у Парижі.

Викладачем і головним наставником дівчинки є Євгенія Мамедова. Не дивлячись на всю складність конкурсу Єлизавета в свої 7 років стала лауреатом I ступеня. Юна мелітопольська піаністка отримала диплом, а її викладач була нагороджена подякою за відмінну підготовку конкурсантки

 

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