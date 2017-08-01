У м. Енергодар рятувальники спільно з фахівцями комунального підприємства «Промінь» відпрацювали дії рятування людей на водоймах у літній період

Деталі серпня 01, 2017

Статистика свідчить, що кожен рік на водних об’єктах області гинуть десятки людей. Водяна стихія забирає, як правило життя у тих, хто проявляє безпечність та

легковажність, нехтуючи елементарними заходами безпеки. З початку оздоровчого періоду на території області врятовано 193 людини, з них – 63 дитини, загинуло 12 осіб, з них троє дітей.

31 липня, з метою запобігання та попередження загибелі громадян на воді, рятувальники 13-ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Запорізькій області провели сумісне відпрацювання з комунальним підприємством «Промінь», в ході якого відпрацьовано методи порятунку людей на воді та надання першої долікарської допомоги. Навчання проходило на території місцевого пляжу «Сонячний», із застосуванням спеціальної техніки та рятувальних засобів на воді.

Як зазначив, начальник 13-ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Запорізькій області майор служби цивільного захисту Олег Панасенко: «Сьогодні на території пляжу «Сонячний» відбулись показові виступи рятувальників з порятунку людей на воді, із застосуванням плавзасобів. Далі, відповідно до плану було практично відпрацьовано дії рятувальників з надання невідкладної долікарської допомоги потерпілому, що потрапив у біду. Навчання дозволили додатково перевірити готовність підрозділу та вдосконалити рівень координації дій під час порятунку людей на водних об’єктах».

З цікавістю спостерігали за діями рятувальників відпочиваючі, які були на березі водосховища. Саме з цією категорією людей, після закінчення навчань, фахівці ДСНС провели профілактичні бесіди та вручили листівки щодо правил поводження на воді. Також нагадали відпочиваючим, яких правил необхідно дотримуватися, як діяти та куди звертатися по допомогу у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Під час інтерв’ю для місцевого телеканалу «EnTV» та Медіа центру Олег Панасенко звернувся до мешканців та гостей міста Енергодар з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах: «…Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте їх без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!»

ГУ ДСНС України у Запорізькій області