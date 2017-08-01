Рятувальники обговорили актуальні питання пожежної, техногенної безпеки під час оздоровчого сезону-2017 у рамках міжвідомчої прес-конференції

Деталі серпня 01, 2017

31 липня у Головному управлінні ДСНС області відбулася міжвідомча прес-конференція. Учасники обговорили актуальні питання пожежної, техногенної безпеки

під час оздоровчого сезону-2017.

У ході заходу рятувальники підбили підсумки оперативної діяльності за сім місяців 2017 року.

«З початку року підрозділи Головного управління по сигналу «Тривога» здійснили 5342 виїздів, що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 48 % – 3620 виїздів, лише за липень – здійснено 1395 виїздів. За 7 місяців врятовано 822 особи, що на 90 % більше ніж в 2016 році – 432 осіб, за липень врятовано – 165 осіб. Якщо звернутися до статистики, то кожну 1 годину підрозділи області залучалися до виконання завдань за призначенням. Протягом 7 місяців 2017 року особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано 3613 пожеж, що на 63 % більше ніж в 2016 році – 2218 пожеж, на пожежах врятовано життя 75 особам, що на 27 % більше ніж в минулому році – 59 врятованих, протягом липня виникло – 1098 пожеж, на яких врятовано – 14 осіб», - зазначив начальник відділу організації пожежогасіння та роботи з об’єктовими підрозділами ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Сергій Філенко.

Рятувальники також звернули увагу, що на території області встановився пожежонебезпечний період. При таких умовах можливі як загоряння сміття на відкритих територіях, так і виникнення пожеж в природних екосистемах, в сільгоспугіддях.

Про погодні умови кінця літа 2017 та небезпеки, які несе серпень розповіла учасникам зустрічі заступник начальника Запорізького обласного Гідрометцентру Тетяна Сорокіна. «Не дивлячись на прохолодні вихідні, з початку тижня до нас знову повертається спекотна погода. Вже 1 серпня запоріжці зможуть побачити на стовпчиках термометра 33-36 градусів тепла. Серпень буде спекотним, температура підніматиметься вище позначки 30», - прокоментувала Тетяна Петрівна.