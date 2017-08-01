Деталі серпня 01, 2017

На території області встановився пожежонебезпечний період. При таких умовах можливі як загоряння сміття на відкритих територіях, так і виникнення пожеж в природних

екосистемах, в сільгоспугіддях. Про це. 31 липня, у рамках міжвідомчої прес-конференції обговорили у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області.

У Запорізькій області понад 120 тис. га території покриті лісом. На території області розташовано 6 лісництв Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства загальною площею 76,8 тис. га (з яких приблизно 15 тис. га природно-заповідна зона), 4 заповідника (11,4 тис. га), 6 заказників (14.3 тис. га), 2 національні природні парки (19 тис. га).

З початку 2017 року на відкритих територіях вже виникло близько 2 тисяч пожеж, що в 3 рази більше, ніж за той же період в минулому 2016 році.

Для оперативного реагування на гасіння пожеж в області щодня на оперативному чергуванні перебувають 340 рятувальників і 90 одиниць пожежної та спеціальної техніки ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають непоправної шкоди природі і державі. Найбільша їх кількість, як правило, припадає на весняно-літній період, на вихідні і святкові дні, коли природу відвідує велика кількість людей, що призводить до різкого зростання кількості джерел загоряння. Тисячі пожеж внаслідок спалювання сухої рослинності на полях, городах, відкритих територіях в Україні вже стали свого роду національною катастрофою.

Як зазначив, перший заступник начальника Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Кобзар, станом на 31.07.2017 року в лісах області сталося 75 лісових пожеж. «При цьому пройдена вогнем площа склала 128,41 га, в тому числі верховим 2,1 га, що втричі більше ніж за відповідний період минулого року», - прокоментував Володимир Олександрович.

«Тільки за минулий тиждень на території Національного заповідника о. Хортиця сталося 17 пожеж. Лісова та степова рослинність, якою вкритий острів вже суха та може швидко спалахнути від одного необмежного кинутого недопалка. Більшість пожеж мають штучний характер, тобто можна говорити про навмисні підпали. На території Хортиці створена добровільна пожежна дружина, в якій знаходяться більше 50 співробітників Національного заповідника, які можуть швидко реагувати на загоряння», - зазначив Генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко.

Аби зменшити кількість пожеж на відкритих територіях та загорянь на острові Хортиця з рятувальниками, співробітниками Запорізького обласного лісового та мисливського господарства, працівниками Національного заповідника Хортиця тісно співпрацюють співробітники патрульної поліції. «На території острова Хортиця, співробітники патрульної поліції, крім патрулювання, проводять ще превентивні заходи, які допомагають мінімізувати кількість загорянь, які можуть статися. Враховуючи п’ятий клас пожежної небезпеки та збільшення пожеж на території Національного заповідника планується введення велопатрулювання, яке допоможе більш швидше реагувати на надзвичайні події», - розповіла т.в.о. начальника управління патрульною поліцією Світлана Михайловська.

«Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі на о.Хортиця головним управлінням ДСНС України в Запорізькій області встановлено додатково пожежно-рятувального відділення в центральній частині острова. Це дозволяє підрозділи протягом 4-5 хвилин прибувати як в район плавневої зони Національного заповідника так, і в південну частину острова, в більшості випадків, забезпечує своєчасну локалізацію пожеж на відносно невеликих площах. Також, в разі погіршення ситуації, що може привести до масштабної пожежі на території заповідника, додатково можуть бути залучені 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу. Створення рятувального поста дозволить більш оперативно реагувати підрозділам ДСНС на будь-які надзвичайні ситуації або події.» - зазначив начальник відділу по роботі зі стратегічними вибухопожежонебезпечними об’єктами ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Дмитро Жолобов.