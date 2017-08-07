У м. Запоріжжя фахівці ДСНС області спільно із велопатрулем патрульної поліції провели профілактичний рейд на острові Хортиця

Деталі серпня 07, 2017

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні триває аномальна спека. У зв`язку із цим, значно зростає загроза виникнення пожеж у лісових масивах та відкритих ділянках місцевості. Адже,

найменша жарина з вихлопної труби автомобіля, або кинутий не загашений недопалок можуть призвести до займання. Через високу температуру вогонь швидко розповсюджується по сухій траві та перекидається на дерева, що може призвести до масштабної пожежі, яка згодом охоплює великі площі екосистем.

Для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних подій і травмування та загибелі людей на них, 5 серпня велопатруль патрульної поліції, представники національного заповідника Хортиця спільно з рятувальниками провели профілактичний рейд на території острова. Відпочивальникам нагадали основні правила пожежної безпеки під час перебування на відкритій місцевості та попередили про можливі наслідки необережного відпочинку. В свою чергу, поліцейські розповіли громадянам про види покарання за провокування пожежі в екосистемах.

Також, фахівці роз’яснювали населенню елементарні правила поведінки під час відпочинку поблизу водних об’єктів та дії під час виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Аби інформація сприймалася ефективніше, рятувальники надали відпочивальникам профілактичні листівки, кишенькові календарі та газету «Ситуація».

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області закликає громадян бути вкрай обережними під час відвідування лісів, парків, берегів річки Дніпро та Національного заповідника о. Хортиця, адже багаття, залишене без нагляду, може спричинити велику біду.