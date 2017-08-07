Нацгвардійці відкрили для себе каякінг та сап-бордінг

Деталі серпня 07, 2017

«Корисний відпочинок» - саме так можна охарактеризувати прогулянку на байдарці вздовж живописних берегів річки Дніпро. Саме корисний та активний відпочинок обрали для себе деякі сім’ї

військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення на цих вихідних. Надали можливість долучитися до активного виду відпочинку добрі друзі та професіонали своєї справи – «Каяк-каное центр Запоріжжя», які вже багато років займаються каякінгом та організацією активного відпочинку на воді по всій Україні.

Нацгвардійці, надівши на себе рятівні жилети замість бронежилетів та взявши у руки весла замість зброї, опановували навички греблі стоячи на так званому сапі – дошці для греблі стоячи, та «каячили» у руслі річки Дніпро, як справжні любителі активного відпочинку. З прогулянки по воді, під незвичними кутами, відкриваються надзвичайні краєвиди, якими так пишається Запорізький край. Також такий вид відпочинку сприяє фізичному розвитку людини та емоційній розгрузці, яка є дуже важливим елементом для кожного військовослужбовця.

«Круто! Коли знаходишся на воді, та гребеш, забуваєш про все, що турбує. Плюс це зближення з природою, надзвичайні та гарні емоції. Хочеться ще!» - поділився враженнями майор Ігор Лєдєнцов.



редактор Олег Соловйов