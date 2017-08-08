Деталі серпня 08, 2017

Велетенський собака біля Центру дитячої та юнацької творчості у Бердянську засвідчив старт відкритого заходу з популяризації проекту «Допомога безпритульним тваринам». Цей проект

вже не перший рік поспіль реалізується міжнародною організацією Фонд «Чотири лапи» по всьому світу. У Бердянську фонд працює за запрошенням міської влади, з якою підписав договір про подальшу співпрацю. Як розказала директор ТОВ «Чотири лапи Україна» Олександра Лісчишина, протягом серпня команда волонтерів здійснюватиме відлов бродячих тварин, їхню вакцинацію та стерилізацію. Крім того, співробітники організації будуть вести активну роз'яснювальну роботу з населенням міста

Особливу увагу волонтери фонду планують приділити безпритульним тваринам, які мешкають поряд зі школами та дитячими садками.

Звернутись по допомогу у питанні вакцинації та стерилізації дворняжок можна за телефоном 068-025-11-32 або привезти їх в п'ятницю до центру за адресою: вул. Європейська, 80.

Директор «Чотири лапи Україна» Олександра Лісчишина підкреслює, що організація працює в правовому полі, відповідно до Закону «Про захист тварин», тож не здійснює евтаназії котів та собак.