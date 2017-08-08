Токмачани вшанують жертв більшовицького терору

Деталі серпня 08, 2017

У с. Новопрокопівка Токмацького району пройшло засідання науково-редакційної групи проекту «Місця пам’яті Української революції», присвячене вшануванню пам’яті жертв

Голодомору 1932-33 років і більшовицького терору.

Завідуюча сільською бібліотекою Ірина Горбачова зібрала спогади про ті страшні події. Місцеві жительки Людмила Кіпка та Ніна Вольвач розповіли, що за переказами старожилів восени 1932 року загони НКВС вигнали з Новопрокопівки та навколишніх сіл – Ільченкового, Очеретовуватого, Солодкої Балки, Вербового - сотні людей, які не бажали коритися колгоспному рабству. Їх примусово виселили у віддалену місцевість, що звалася Кривою або Вовчою балкою. «Ворогів народу» залишили без теплого одягу, продуктів та житла помирати в морозному степу. Лише завдяки допомозі небайдужих земляків, які крадькома несли до яру шматок хліба, небагатьом вдалося вижити. Проте вже навесні 1933 року їх відправили на каторжні роботи до Донбасу. Повернутися додому після багатьох років поневірянь та страждань вдалося одиницям. З того часу балка стала зватися «Голодною».

Разом із заступником голови Токмацької райдержадміністрації Володимиром Братищенком та сільським головою Наталією Бут члени групи побували у балці. За кілька місяців на високому пагорбі збираються встановити пам’ятний хрест. Згадка про жертв сталінізму також з’явиться у сквері біля сільського храму, де розмістять брилу з іменами загиблих.