Деталі серпня 14, 2017

З 2015 року, у 9-ий полк оперативного призначення на проходження строкової служби прибули два бравих брати з Пологівського району Запорізької області – Олександр та Сергій Плужнікови. Браття виховувались у інтелігентній родині з високими моральними та патріотичними цінностями, тому не дивно, що після закінчення строкової служби вони прийняли рішення залишитись на захисті нашої держави та підписати контракт.

Олександру та Сергію 21 рік та вже вони встигли опанувати навички керування багатотонним транспортом та отримали чималий досвід володіння технікою. Завдяки цим знанням Плужнікови стали незмінними водіями БТР «3-Е», який є важливим технічним озброєнням військової частини 3029. «Талановиті хлопці постійно займаються з закріпленою за ними технікою, ремонтуючи та ретельно обслуговуючи її. Брати часто приймає участь у різних урочистих заходах та завжди готові до виконання бойових завдань.» - відгукується о братах командир роти оперативного призначення на бронетранспортерах старший лейтенант Артем Колісник.

Сашко та Сергій справжні брати по озброєнню з добрим почуттям гумору та «золотими» руками. Вони вміють находити «спільну мову» з технікою та люблять свою справу.

9-ий полк оперативного призначення пишається своїми братами та щиро бажає їм успіхів та наснаги у цій нелегкій справі!

редактор Олег Соловйов