Деталі серпня 15, 2017

Як показав результат ґендерного моніторингу об’єднаних територіальних громад, проведений Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє», зі збільшенням бюджетів збільшилася

і кількість чоловіків у владі в цих громадах: з 45% (до об’єднання в громаду) до 58% (після об’єднання). Серед голів рад жінки складають 23% (до об’єднання їх було 39%). Найбільше жінок-депутаток – у Берестівській (68%), Таврійській (64%) – невеликі за кількістю жителів громади (до 5 353 осіб), найменше – у Чернігівській (15%), Приморській міській (19%), де проживає більше 15 000 осіб. Детальна інформація та фотографії розмішені на сайті фонду ednist-fond.com.ua

Результати моніторингу були оприлюднені 10 серпня на презентації проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з Національним Демократичним Інститутом.

Міжнародний досвід показує, що впровадження та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків є більш ефективним завдяки об’єднанням депутатів у місцевих радах, координації та контролю з боку органів влади (Служба рівності жінок і чоловіків (Еттербеєк, Бельгія), Стратегічна група з ґендерної рівності (Вермланд, Швеція). Важливим для покращення ефективності роботи місцевих рад є створення міжфракційних депутатських груп, які займаються вирішенням соціальних проблем, сприяють забезпеченню рівних прав і можливостей. Завдяки роботі фонду в попередньому проекті «Підвищення видимості жінок та боротьба з ґендерними стереотипами у національній та місцевій політиці України» в Запорізькій області створено 15 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» – найбільше в Україні. На презентації нового проекту вони поділилися своїми реалізованими ініціативами: захист прав дітей та благоустрій (Вільнянська та Василівська міські ради), порятунок життя породілей та покращення медичного обслуговування (Якимівська районна рада), забезпечення постійного водопостачання та освітлення всього селища (Степногірська селищна рада), екологічні акції, просвітницька робота з трудовими колективами щодо внесення в колективні договори (Молочанська міська рада). У рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» буде здійснюватися підтримка роботи міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості». На навчальних семінарах вони підвищуватимуть рівень своїх знань для покращення ефективності їх роботи у радах. Вони обмінюватимуться досвідом щодо ґендерних ініціатив на круглих столах і форумах в Запорізькій області та інших регіонах.

Місто Вільнянськ – єдине місто в Запорізькій області, де на сесії призначено уповноваженого з ґендерних питань. У містах Вільнянськ і Василівка внесли до повноважень постійних комісій контроль за виконанням Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків».

7 серпня у м. Запоріжжі пройшла зустріч керівника проекту Тамари Огородової з послом Швеції Мартіном Хагстрьомом. Досвід фонду щодо роботи в напрямку впровадження ґендерної рівності в Запорізькій області дуже зацікавив поважного гостя, зокрема, робота міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у Запорізькій області, призначення уповноважених осіб з ґендерних питань у радах. Відбулося обговорення, як досвід Швеції міг би допомогти подальшій роботі таких уповноважених осіб. М. Хагстрьом зазначив, що дуже важливо враховувати ґендерну статистику при розподілі ресурсів і прийнятті рішень. За його словами, потрібно більше уваги приділяти питанню протидії ґендерно зумовленому насиллю та створенні умов для реабілітації жінок.

Ґендерна рівність є однією з Цілей Сталого Розвитку. Україна взяла на себе зобов’язання на міжнародному рівні щодо впровадження стандартів ґендерної рівності в усіх сферах життя. Законодавство України, зокрема, Конституція України стаття 24, Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» гарантують, що рівність прав жінок і чоловіків забезпечується наданням рівних можливостей у громадсько-політичній та культурній діяльності, в здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї та інше.

Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.