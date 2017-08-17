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Центр допомоги в Запоріжжі

Деталі
серпня 17, 2017

Дмитро Матюхін – керівник відділу соціального служіння Всеукраїнського об’єдннання ЄХБ, директор Громадської організації «Міський Центр Допомоги» в м. Запоріжжя.


Зараз Центр допомоги в Запоріжжі є одним із найуспішніших у країні. Працювати у центрі починали четверо  небайдужих на чолі із Дмитром. Вони  не змогли залишитися осторонь проблем переселенців. Зараз до роботи в Центрі приєдналися багато інших, чимало з них – саме переселенці. Нині  у Запоріжжі та  Бердянську працюють вже понад 20 волонтерів. Наразі започатковано та підтримується безліч успішних програм, в першу чергу це допомога ВПО, допомога дітям та людям похилого віку, допомога мешканцям Донецької та Луганської областей, відкрито кілька реабілітаційних центрів для людей, що потрапили в різні види залежностей. Окрім цього, Центр допомоги співпрацює з багатьма організаціями та волонтерами. Разом вони надають медичну допомогу, допомогу у відбудові зруйнованого житла, юридичну, психологічну допомогу, допомогу у працевлаштуванні, проводиться безліч літніх таборів для дітей та інших соціальних проектів.
Загалом через Центр допомоги пройшло понад 18 тисяч  людей у Запоріжжі та щонайменше 3 тисячі  людей у Бердянську. Загальна відправлена допомога в зону АТО за період роботи центру становить більше 150 тон. «Але найголовніше для нас – це не кількість, а Боже благословіння та Євангеліє, яке побуджує нас трудитися та надихає всю команду»,  – підтверджує Дмитро Матюхін.

 

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