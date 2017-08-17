Thursday, August 17, 2017
    .
    • .

Остання зміна у оздоровчих закладах

Деталі
серпня 17, 2017

У дитячих оздоровчих закладах Якимівського району днями розпочалася остання четверта зміна. Дітей приймають 13 закладів: 9 - на території Кирилівської селищної

ради, 4 - на території Богатирського лісництва Радивонівської сільської ради.
Загалом у цьому році послугами оздоровлення та відпочинку передбачено  забезпечити 2602 дітей і підлітків району, що становить 70,2 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Серед них послугами оздоровлення буде охоплено 900 дітей ( 24,3%) та послугами відпочинку 1702 дитини (45,9%). Загальна чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в 2017 році становить 2118 (52,1% від загальної кількості дітей шкільного віку). Планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку 1520 дітям цій категорії.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large77

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 