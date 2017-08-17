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Зустріч з послом ООН

Деталі
серпня 17, 2017

У Таврійському державному агротехнологічному університеті у Мелітополі  пройшла зустріч із Послом ООН в Україні Нілом Уокером та представниками Програми малих

грантів Програми розвитку Організація Об'єднаних Націй / Глобального екологічного фонду (ПРООН/ГЕФ) «Моніторинговий візит до Степового ландшафту».
Учасники зустрічі були керівництво та представники Таврійського державного агротехнологічного університету, Мелітопольської міської ради, Мелітопольської райдержадміністрації, депутати районної та сільської рад, координатори та представники проектів Програми малих грантів (ПМГ) ПРООН/ГЕФ, Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, громадських організацій, ЗМІ обговорили діючі у місті  проекти Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ, організацію платформи з поширення кращих практик, інноваційних технологій та досвіду, посилення спроможності, популяризація участі організацій громадянського суспільства у розбудові національної екологічної політики, забезпечення сталості проектів та мобілізація додаткових ресурсів для сталого розвитку громад. Також були намічені подальші напрямки плідної співпраці, напрямки розвитку міста, туризму, екології, енергозбереження, підтримки вимушених переселенців.

 

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