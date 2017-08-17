Thursday, August 17, 2017
    .
    • .

На Запоріжжі поліцейські відвідали дитячий табір

Деталі
серпня 17, 2017

Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду та правовиховну лекцію з дітьми, які відпочивають у таборі в місті Бердянськ.

У місті Бердянськ та Бердянському районі функціонують 9 дитячих оздоровчих таборів, в яких відпочивають близько трьох тисяч дітей з усіх куточків України. Одним з обов’язків дорослих забезпечити безпечний відпочинок, тому співробітники ювенальної превенції Бердянського відділу поліції регулярно відвідують такі заклади, де проводять лекції, бесіди на теми здорового способу життя, формування у дітей правомірної поведінки та відповідального ставлення до свого життя.

 

15 серпня дитячий оздоровчий табір в місті Бердянськ відвідав начальник ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції Анатолій Хоменко разом із інспектором ювенальної превенції Бердянського відділу поліції капітаном поліції Олександром Тимченко.

Правоохоронці провели з дітьми профілактичні бесіди. Розповіли, як поводитися у різноманітних життєвих ситуаціях, як не стати жертвою злочину та нагадали про небезпеку поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними предметами. Діти, в свою чергу, із захватом поділились своїми враженнями від відпочинку в таборі.

Нагадаємо, що 11 липня поліцейські провели профілактичну бесіду зі школярами в іншому таборі Бердянська. https://goo.gl/dC1z1B

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large77

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 