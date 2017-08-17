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ПАТ «Запоріжсталь» надав фінансову допомогу для реконструкції реабілітаційного центру сімей інвалідів

Деталі
серпня 17, 2017

ПАТ «Запоріжсталь» спрямував сто тисяч гривень на ремонт приміщення реабілітаційного центру Запорізької обласної громадської організації сімей інвалідів «Людям потрібні люди».


Перший етап реалізації проекту - ремонтно-будівельні роботи - стартував у серпні. У приміщенні площею 40 квадратних метрів уже виконали демонтажні роботи, замінили комунікації. Наступним етапом стане косметичний ремонт стін і стелі, настилання спеціального підлогового покриття.
У вересні приміщення увійде в роботу. За задумом авторів проекту воно буде призначене для групових і індивідуальних занять з фізичної реабілітації та соціалізації людей з обмеженими можливостями.
«Завдяки фінансовій допомозі комбінату «Запоріжсталь» ми зможемо здійснити нашу давню мрію - оновити клас для реабілітації людей із обмеженими можливостями. Тут вони зможуть адаптуватися до соціально-побутових умов - навчитися готувати їжу, прати й прасувати одяг, проводити спільне дозвілля. Для 120 наших сімей - це можливість жити повноцінно й розвиватися», - зазначила голова ради Запорізької обласної громадської організації сімей інвалідів «Людям потрібні люди» Наталя Єрмілова.
Ця громадська організація об'єднує волонтерів, сім'ї з обмеженими можливостями і фахівців для надання реабілітаційних послуг, соціальної інклюзії дітей і дорослих із особливостями розвитку.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома й користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку й у багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон із вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, побутової техніки.

 


Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»

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