«Запорізька правда» прагне стати комунікаційним майданчиком та рушієм змін в обласній громаді

Деталі серпня 21, 2017



Конференція «Сучасне місцеве медіа - практикум трансформації», організована в рамках проекту ОБСЄ «Подальша підтримка реформи державних друкованих ЗМІ», зібрала

у Харкові, у редакції нового конвергентного видання «Накипєло», журналістів регіональних комунальних ЗМІ, що реформуються, з усієї України. Активною учасницею заходу стала і виконуюча обов’язки головного редактора газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна.

Нагадаємо, наша газета увійшла в процес роздержавлення ще торік. Передбачається, що завершити цю процедуру нам вдасться у терміни, визначені законом.

Дана конференція - вже другий широкомасштабний захід, реалізований за підтримки проекту ОБСЄ. Перший - конференція «Нові часи, нові медіа, нові потреби аудиторії» - відбувся у Києві у грудні минулого року. Ми детально розповідали про нього своїм читачам.

Нинішній же, у Харкові, мав на меті познайомити учасників із інструментами та підходами, які використовуються успішними регіональними медіа у своїй роботі та «побудувати мости» між редакціями нових успішних регіональних ЗМІ та друкованими ЗМІ що роздержавлюються. На думку експертів ОБСЄ, таким успішним регіональним медіа є харківський медіапроект «Накипєло».

Незадовго до означеної конференції журналісти з кількох регіональних видань районного масштабу пройшли тут стажування і на практиці ознайомилися з сучасними інструментами та підходами, які використовують у своїй роботі харківські колеги. Зокрема, йшлося про нові підходи як до виконання звичайної журналістської роботи на кшталт вибору теми публікації та її супровід, визначення ньюзмейкерів та спікерів по темі, вміння поставити питання та отримати на них відповідь, ведення досьє тем, пошук додаткової інформації, так і

впровадження новітніх технологій щодо візуалізації по темі, роботи з відкритими джерелами: пошук, аналіз, використання інформації, підготовки текстів для різних медіа. Особливу увагу було приділено роботі із соцмережами та взаємодії із аудиторією он-лайн.

Результати стажування були презентовані в ході конференції.

Разом з тим на конференції експерти, ангажовані проектом ОБСЄ, проконсультували учасників з питань подальшої співпраці з органами влади в контексті роздержавлення, подали ідеї щодо пошуків нових джерел фінансового самозабезпечення, навчили, як використовувати соцмережі в сенсі засобу комунікацій із аудиторію і завдяки цьому суттєво її збільшувати. Також мова йшла і про засоби «порятунку нудного контенту», пошуку родзинок для журналістських матеріалів.

Наш творчий колектив прагне зробити «Запорізьку правду» реальним комунікаційним майданчиком нашого регіону, а відтак і рушієм позитивних змін в обласній громаді. Такі заходи ми активно використовуємо для накопичення нових знань і навичок для успішної реалізації цієї шляхетної мети, - коментує подію виконуюча обов’язки головного редактора газети Наталя Зворигіна. – Приємно відмітити, що ми йдемо в ногу з сучасними трендами в журналістиці і сфері комунікацій - чимало з поданих на конференції пропозицій ми вже впровадили і активно застосовуємо у своїй роботі.



Олександра Воронцова