Держаудитслужба України презентувала сучасні підходи в реалізації функцій аудиту

Деталі серпня 22, 2017

Черговим кроком у послідовній реалізації Плану заходів з підвищення кваліфікації працівників системи Дежаудитслужби на 2017 рік став дводенний семінар для керівників структурних підрозділів Східного офісу Держаудитслужби та його управлінь у Донецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях, який днями відбувся у м. Дніпро.

Учасники семінару мали змогу поділитися досвідом роботи. Фахівці Держаудистлужби України допомогли розібратися у сучасних підходах до розмежування форм, видів та методів реалізації функції аудиту, презентували методологічні та практичні аспекти проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, особливості проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, практичні аспекти реалізації державного фінансового аудиту місцевих бюджетів та особливості дослідження стану внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.

Вдале поєднання лекційних блоків та розгляду практичних аспектів проведення державного фінансового аудиту дозволило фахівцям тримати руку на пульсі часу. А жваве обговорення виступів, відповіді на запитання учасників семінару та можливість обміну думками лише підтвердило як ефективність такої форми навчань в цілому, так і важливість підтримки комунікаційного процесу в системі Держаудитслужби.

Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби

в Запорізькій області