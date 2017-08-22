Незалежна Україна міцніє щасливими родинами

Деталі серпня 22, 2017

Козацьке весілля з байкерами у Запоріжжі напередодні 26-ої річниці Незалежності України стало справжнім культурологічним вибухом. У шароварах і на мотоциклах весільний кортеж

прослідував головною магістраллю міста - проспектом Соборним, викликаючи захоплення у всіх, кого зустрів на своєму шляху. Той факт, що попри всі негаразди, в Україні все ж продовжують закохуватись і грати весілля, свідчить: наш народ непереможний, адже укріплює свою країну-Неньку власними щасливими родинами. І чим більше буде у нас того щастя, тим міцнішою буде наша Україна.

Хто ж у чорному «Запорожці» очолив кортеж козаків-байкерів? Хто у такий епатажний спосіб, фактично заснувавши нову весільну традицію, заявив, що поєднав свої долі?

Ідея проста – запорізька козачка на чорному «Запорожці» у супроводі запорізьких козаків-байкерів у Запоріжжі ж бере шлюб із класним запорізьким чоловіком, - посміхається щаслива наречена Анна Логвиненко, режисер телеканалу «Запоріжжя».

У відповідних колах дівчину добре знають за псевдо Роксі. Вона популярна як ді-джей і рок-виконавиця. До речі, її дружба із козаками-байкерами з гучним ім’ям «Мото-бразерз худ» ( які реально розсікають на своїх байках у шароварах, така вже у них фішка) виникла саме на тлі спільної любові до рок-музики. Якось святкували в одній компанії День автолюбителя напередодні чергового рок-фесту. Байкери, маючи власний рок-гурт, саме готувалися до участі у ньому і шукали солістку. Роксі тоді віртуозно вписалася в цей проект. Тож і домовилися – й надалі «дружити столами, родинами, домами». Тому не дивно, що саме хлопці із «Мото-бразерз худ» у день весілля довели, а точніше, довезли дівчину до вінця.

Цікаво, що до пари собі Роксі обрала чоловіка із зовсім іншого професійного і соціального середовища. Щасливий наречений Олександр Славгородський працює у сфері медицини – він стоматолог. До речі, Олександр старший за свою кохану на 16 років. Вочевидь, його мудрість, набута із життєвим досвідом, дозволяє йому із розумінням ставитися до творчих уподобань своєї нареченої і не просто з ними миритися, а розділяти їх і підтримувати.

Тож і весільний кортеж з козаками-байкерами, який намріяла собі Роксі, його реально потішив.

А те, що їх - Роксі та Олександра - парував сам Бог, молоді навіть не піддають сумніву. Це було справжнє кохання з першого погляду, яке таки ж увінчалося весіллям.

Я дуже різна у різні моменти свого життя, і реалізую себе по-різному, - поділилася Роксі. – Якось спробувала себе у професії бармена - працювала в одному з клубів. Одне з чергувань припало на мій день народження. Не стала брати відгул, прийшла на роботу. А на роботі всяких справ вистачає. Мені випало мити підлогу. Один з відвідувачів, дізнавшись, що я мушу мити підлогу у свій день народження, взявся виконати цю роботу. Було весело. Цим добрим хлопцем і був мій Олександр.

Невдовзі обидва зрозуміли, що закохані. Не таїлися, адже вже дорослі люди, у відвертій розмові з’ясували, що обидва чекали саме на цю зустріч. Тому й не стали затягувати з весіллям.

Щасливі миті цього прекрасного дійства – весілля із козаками-байкерами - закарбував фото-художник Студії продакшн «Z» – фотокор газети «Запорізька правда» Олександр Максимов.

А після весілля молоді відправилися у весільну подорож на … дачу. Тут на березі Дніпра Анютка (Роксі) полюбляє рибалити. І хоч рибалка не є хобі Олександра, все ж він підтримує захоплення своєї коханої.

- Рибалка – це прекрасно. Я полюбляю посидіти з вудкою. До речі, тільки за сьогодні спіймала 3 кіло карасиків. А Сашко теж долучився – наловив понад кілограм. Невдовзі насмажимо до вечері. Запрошую на смажену рибку, - авторку цих рядків повідомила телефоном молода дружина.

А в Олександра, до речі, як розповіла Роксі, є власне хобі – він захоплюється археологією. Тож тепер і молода дружина потроху вивчає цю науку, щоб бути в темі і мати змогу влучно підтримати розмову із коханим чоловіком.



Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)