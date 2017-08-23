Якісна професійна освіта в Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Деталі серпня 23, 2017



Розгляд пропозиції оволодіти першою професією або навчатися новій інколи змінює докорінно життя людини. Здобувати нові знання, оволодівати новими навичками, розкривати природні

задатки, а значить – удосконалювати все те, що маєш і на що здатний, потрібно протягом всього життя.

Народна мудрість переконує, що людину можна і потрібно навчати – тільки так можна допомогти їй. А життєвий досвід переконує, що ті, хто готовий до змін, до рішучих дій, неодмінно досягають успіху.

В умовах сьогодення можливість отримати якісну професійну освіту є запорукою успішного працевлаштування та зменшення ризику безробіття. Для вирішення проблем підготовки якісних кадрів державною службою зайнятості створена власна навчальна база.

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є державними навчальними закладами. На цей час їх функціонує одинадцять: Рівненський, Одеський, Дніпропетровський, Донецький, Луганський, Львівський, Полтавський, Сумський, Івано-Франківський, Харківський, Херсонський. У навчальних закладах здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як безробітних за направленням державної служби зайнятості, так і слухачів за кошти юридичних та фізичних осіб.

Перевагами цих навчальних закладів є стислі терміни навчання, максимальне врахування вимог роботодавців, висока ймовірність працевлаштування, впровадження новітніх технологій навчання, можливість навчатися за індивідуальною формою, комфортна атмосфера навчання для людей різного віку.

Центри забезпечують проживання слухачів під час професійного навчання у комфортному гуртожитку.

Витрати, пов’язані з організацією професійного навчання безробітних, проживання та проїзду до міста, де знаходиться навчальний заклад, фінансується службою зайнятості.

Навчання проводиться більше ніж за 100 професіями. Серед них такі популярні як: «адміністратор», «штукатур», «електрогазозварник», «токар», «лицювальник-плиточник», «перукар», так і специфічні: «виноградар», «бляхар», «рибовод», тощо

Протягом 7 міс. 2017 року в за направленням Запорізького обласного центру зайнятості навчання в ЦПТО ДСЗ проходили навчання 441 зареєстрований безробітний.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)239-80-83