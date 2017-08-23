З Днем Незалежності вітає заступник голови Запорізької обласної ради, керівник Запорізької обласної організації “Самопомочі” Владислав Марченко:

Деталі серпня 23, 2017

Друзі, від щирого серця вітаю з визначним святом - Днем незалежності України!

Нам довелось пройти довгий та тернистий шлях до здобуття омріяної незалежності.

Тож, хочу побажати мирного неба над головою, добра та спокою у кожному серці, у кожному домі.

Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю і дружнім теплом.

Нехай ці досягнення стануть міцними цеглинками в будівництві міцної Держави, якою зможуть пишатися наші діти!

Зі святом! Будьте завжди незалежними!