Вітання голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля з нагоди Дня Незалежності України

Деталі серпня 23, 2017

Дорогі земляки!

Від щирого серця вітаю Вас із визначним державним святом - Днем Незалежності України!

За 26 років наша держава пережила чимало визначних та важливих кроків. Більшість з них була зроблена саме для розвитку вільної та самодостатньої України. А як підсумок - щасливих її громадян.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла винятковий для долі нашого народу документ: Акт проголошення Незалежності України. І за будь-яких умов ми боронитимемо нашу свободу та волю. Адже за 12 віків існування Україна навчилася цінувати свою Незалежність.

В цей святковий день я від щирого серця дякую всім, хто щоденно розвиває Україну, боронить і захищає нашу державу від ворога, а також примножує її славу та багатства. Дякую вам, запоріжці! Зі святом!

Слава Україні!



Голова Запорізької обласної державної адміністрації

Костянтин Бриль