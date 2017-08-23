Деталі серпня 23, 2017

Наприкінці минулого тижня в Запоріжжі побувала велика делегація журналістів з різних областей України – переможців та лауреатів творчого конкурсу Національної спілки журналістів України.

Саме в Запоріжжі, вперше в історії проведення цього конкурсу, вирішено було провести урочисту церемонію нагородження. Оскільки обласна журналістська організація вже другий рік поспіль визнається в цьому конкурсі, та й переможців і лауреатів серед запорізьких журналістів – найбільше в Україні. Тож урочиста церемонія нагородження відбулася на острові Хортиця, в Кінному театрі «Запорізькі козаки».

Але журналісти не зупинилися лише на проведенні святкового заходу. Бо НСЖУ сповідує політику активної підтримки колег та журналістських колективів, які з тієї чи іншої причини опинилися в скрутному становищі, як-то – незаконні утиски з боку влади чи місцевих депутатів, перешкоджання у виконанні професійних обов’язків, а почасти - і засоби фізичного впливу. В кожному випадку НСЖУ всіма доступними засобами підтримує колег, бореться за їхні права, за свободу слова в Україні.

На Запоріжжі склалася найбільш серйозна ситуація з роздержавленням комунальних ЗМІ. Депутати Розівської, Токмацької, Оріхівської, Василівської місцевих рад в порушення Закону про роздержавлення комунальних ЗМІ ніяк не могли прийняти рішення про вихід із засновників, без якого неможливе подальше реформування газет. І, якщо у Василівському районі, завдяки підтримці НСЖУ та обласної журналістської організації, питання було вирішене, колектив розпочав процес перетворень, в інших районах ситуація залишається напруженою. НСЖУ тримає її на постійному контролі, надає всебічну юридичну допомогу.

А нині, скориставшись тим, що на Запоріжжі зібралося доволі солідне представництво українських мас-медіа, було вирішено провести журналістський десант солідарності до Оріхівського району. Його очолив голова Національної Спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Мета акції – підтримати колектив районної газети «Трудова слава» у його законному прагненні виконати Закон України про роздержавлення. Оскільки з незрозумілих з точки зору закону причин цей процес в Оріхівському районі набув серйозних і нічим не виправданих ускладнень. Не зроблено навіть перший крок на цьому шляху – вихід районної ради із засновників видання. Нагадаємо, що саме це вимагає від депутатів місцевих рад Закон України про роздержавлення комунальних ЗМІ».

Як зазначили журналісти у своєму Зверненні до депутатів Оріхівської районної ради, - «Закон про роздержавлення комунальних ЗМІ і за переконанням працівників мас-медіа, і за оцінками світових експертів – один з основоположних в розбудові демократичної України. Переконані, цього прагнемо не тільки ми, але й ви, шановні панове депутати! Тож, сподіваємось на плідне спілкування і вирішення незрозумілої ситуації, що склалася, виключно в рамках Закону».

Журналісти зустрілися з головою районної ради Кариною Дудніченко, її заступником, водночас - представником депутатської фракції Радикальної партії Миколою Вінниченком та керівником депутатської фракції партії Опозиційний блок Олександром Салогубом. І, хоч керівники фракцій БЮТ, БПП та «Наш край», з вини депутатів яких і відбувається порушення закону, на запрошення журналістів не з’явилися, дискусія пройшла плідно і з взаєморозумінням. І керівництво райради, яке діє у відповідності до чинного Закону, підтримує редакцію, і журналісти висловили сподівання, що питання щодо реформування районної газети «Трудова слава» буде вирішене вже на вересневій сесії районної ради.

Після завершення дискусії голова НСЖУ Сергій Томіленко та секретарі НСЖУ Віталій Голубєв і Зоя Шарикова провели з журналістами обговорення матеріалів, поданих на творчій конкурс, переможці та лауреати обмінялися досвідом роботи, розповіли про майбутнє.