Вітання з Днем Незалежності України!

Деталі серпня 23, 2017

Незалежність буває різною. Вона – у нашій історії: в славетних легендах минулого, в героїчних подвигах наших дідів та батьків, у грандіозних свідченнях досягнень людини.



Незалежність – у нашому сьогоденні: в щоденній самовідданій праці кожного з нас, у мужності справжніх героїв, у знаннях, які колись допоможуть втілити мрію.

Незалежність – у нашому майбутньому: в теплих обіймах коханих, у першій усмішці дитини, у світлі вікон рідного дому.

Незалежність – вона така різна, але єдина для всіх.

Цінуймо її.



З Днем Незалежності!

Віктор Бусько