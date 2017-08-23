Шановні співвітчизники!

Щиросердно вітаю вас із найбільшим національним святом українського народу — Днем незалежності України! У серцях народу України серпнева блакить неба
і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного з нас, усього народу.
Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям.
Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов!
Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.
З повагою,
голова Балабинської селищної ради Володимир Сосуновський
Швидко, легко й безкоштовно
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