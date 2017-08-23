Wednesday, August 23, 2017
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Шановні співвітчизники!

Деталі
серпня 23, 2017

Щиросердно вітаю вас із найбільшим національним святом українського народу — Днем незалежності України! У серцях народу України серпнева блакить неба

і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного з нас, усього народу.

 

Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям.

Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов!

Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.


З повагою,
голова Балабинської селищної ради Володимир Сосуновський

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