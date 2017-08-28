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Туристичний маршрут тільки для чоловіків

Деталі
серпня 28, 2017

Гостям Запорізької області, виключно чоловікам,  пропонуть   туристичну розвагу  - тур  «Ти козак». Провокаційне визначення «тільки для чоловіків» вибрано

свідомо - на нього, перш за все і звертають увагу. У нього звуть виключно представників так званого сильної статі у віці від 9 до 65. Тур передбачає повне перевтілення і реконструкцію перебування на Запорізькій Січі, в яку, як відомо, жінок не пускали. Не буде в турі і спиртного. На Січі, як відомо, не пили. Тому два дні новоявлені «козаки» будуть обходитися без жінок і алкоголю. Щодо останнього, організатори, можливо, і перегнули палицю, тому обіцяють частувати тих, хто пройде обряд посвячення в козаки. До речі, в Запоріжжі вже підрахували, що з початку року туристичні об'єкти міста відвідали майже 60 тисяч осіб, завдяки чому місцевий бюджет поповнився на півмільйона гривень.

 

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