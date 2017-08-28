Деталі серпня 28, 2017

Михайло Калиняк, у 1991 році, яким датоване це фото з першим командуючим Чорноморським флотом, віце-адміралом Борисом Коржиним, під час його візиту до

Запоріжжя, - начальник столярного цеху ЗТЗ, громадський діяч був особисто причетним до буремних подій перших років постанови незалежності держави. Пан Михайло - голова кошової управи Запорізького краю Братства ОУН-УПА, член правління Запорізької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.