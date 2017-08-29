Соціальний гуртожиток для вимушених переселенців відкрили у Мелітополі

Деталі серпня 29, 2017

За даними управління соціального захисту у місті офіційно зареєстровано 2610 внутрішньо переміщених осіб. Тому ще у серпні 2015 року було прийнято рішення про участь в конкурс

і мікропроектів від Українського фонду соціальних інвестицій зі створення житла для внутрішньо переміщених осіб і ремонту установ соціальної інфраструктури. Гуртожиток вийшов невеликим і стандартним. Вартість житла складе 10 грн. за 1 кв. м, комунальні послуги, за попередніми розрахунками, обійдуться в 200-300 грн.