Волонтерська акція у Бердянську

Деталі серпня 29, 2017

У День українського прапора на Приморській площі Бердянська зібралась чимала кількість місцевих волонтерів. Активісти запрошували бердянців долучитись до

мистецько-волонтерської акції, яку спільними силами організувала волонтерська група «Наші атланти», цивільний корпус «Азов» та громадська організація «Перший спалах». Люди, яким не байдужа доля українських захисників, могли взяти участь у ярмарку сувенірів для фінансової підтримки бойових підрозділів, а також допомогти плести маскувальні сітки та «кікімори» Поки дорослі плели сітки, посильну лепту в підтримку військовослужбовців могли внести і діти. Для них волонтери проводили конкурс малюнків- ці дитячі роботи будуть передані бійцям в зону АТО, щоб підтримати їхній бойовий дух.