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Волонтерська акція у Бердянську

Деталі
серпня 29, 2017

У День українського прапора на Приморській площі Бердянська  зібралась чимала кількість місцевих  волонтерів. Активісти запрошували  бердянців долучитись до

мистецько-волонтерської акції, яку спільними силами організувала волонтерська група «Наші атланти», цивільний корпус «Азов» та громадська організація «Перший спалах». Люди, яким не байдужа доля українських захисників, могли взяти участь у ярмарку сувенірів для фінансової підтримки бойових підрозділів, а також допомогти плести маскувальні сітки та «кікімори» Поки дорослі плели сітки, посильну лепту в підтримку військовослужбовців могли внести і діти. Для них волонтери проводили конкурс малюнків-  ці дитячі роботи будуть передані бійцям в зону АТО, щоб підтримати їхній бойовий дух.

 

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