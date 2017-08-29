Мобильний центр зайнятості в «Місті професій»

Деталі серпня 29, 2017

26 серпня у Запоріжжі пройшов фестиваль «Місто професій».

«Місто професій» - перший і єдиний, на сьогоднішній день, масштабний соціальний

профорієнтаційний захід.

Вперше захід пройшов в 2014 році в 12 містах України. Учасниками стали діти віком від двох до вісімнадцяти років загальною кількістю понад 40 тис. учасників.

В 2016 році проект був реалізований в 25 містах та 2 селах України. Загальна кількість дітей, які стали учасниками «Міста Професій» минулого року - майже 350 000.

Зі слів організаторів, основне завдання профорієнтаційного фестивалю - донести дітям розуміння яким привабливим та яскравим є світ професій.

Наступне завдання - показати, як влаштована держава: треба працювати для того, щоб отримати заробітну плату. Завзяті працівники, отримавши заробітню плату, мали можливість купити солодощі в крамниці «Міста професій».

На фестивалі були представлені як надзвичайно значущі в сучасних умовах професії, так і локально важливі та актуальні для певної місцевості: рятувальник, пожежний, кінолог, вибухотехнік, поліцейський, лікар, соціальний працівник, криміналіст. Сумлінні «працівники» отримували винагороду - заробітну платню у символічній валюті, яку вони обмінювали на солодощі та канцтовари у крамничці «Міста Професій».

Як тільки діти отримали паспорти, то стрімглав мчали влаштовуватися на роботу! Слід відзначити, що деякі професії користувалися особливим попитом. Багато бажаючих було стати рятувальниками, фахівцями експертної служби, банкірами та лікарями. Діти із задоволенням і цікавістю вчились робити штучне дихання та надавати першу медичну допомогу, підбирати потрібні ліки, гасити полум’я та шукати вибухонебезпечні матеріали, мали змогу побути кондитерами, перукарями чи художниками, потримати у руках справжню зброю та подивитись як працюють кінологи. Від кожної приміряної на себе професії у дітей залишались не тільки нові знання, а і чудові враження, і незабутні емоції.

На заході працював профорієнтаційний мобільний центр служби зайнятості. Фахівці запропонували усім бажаючим взяти участь у іграх, конкурсах, пройти профдіагностичне обстеження з метою визначення професійних здібностей та нахилів із застосуванням профдіагостичних методик. Юні всезнайки довідалися про секрети правильного вибору професії. «Від того наскільки вірний вибір буде зроблено – залежить, як побудується кар’єра, наскільки успішною зможе стати людина та використати свій потенціал на благо своєї родини та країни» - вважає заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Татьяна Кошечко. – І той факт, що наш мобільний центр ніколи не був порожнім доводить, що вибір професії дуже важлива справа, а такі заходи потрібні, вони розвивають молодь, допомагають їм ставити цілі та досягати висот!»

По закінченню фестивалю звідусіль було чутно як діти ділились з батьками своїми враженнями про те, яка професія їм сподобалась більше.

Тож, Запоріжжя не прощається із «Містом професій», а чекає нової зустрічі!

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47