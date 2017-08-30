Wednesday, August 30, 2017
    .
    • .

У Дніпропетровській області триває тактичне навчання протитанкових підрозділів

Деталі
серпня 30, 2017

У місті Новомосковськ на базі військового полігону 239 пройшли бойові стрільбі протитанкового підрозділу військової частини 3029. Особовий склад на протязі двох тижнів покращував

свої професійні навики та вміння у виконанні різних навчальних вправ. Гвардійці відпрацювали такі нормативи, як зайняття вогневих позицій з ходу, враження тяжких сил противника та основні команди. Також розібрали питання по якісній вивірці приладів та обслуговуванні техніки, яке проходитиме після проведення стрільб. Як і очікувалось бійці підтвердили рівень своєї підготовки високими результатами. «Багато днів ми інтенсивно тренувались до вересневих змагань, які проходитимуть у селі Старе, Київської області – зазначив командир протитанкової артилерійської батареї лейтенант Руслан Франчук – І сьогодні хлопці доказали, що вони до них абсолютно готові».

 


Анатолій Гололобов

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large79

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 