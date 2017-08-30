У Дніпропетровській області триває тактичне навчання протитанкових підрозділів

Деталі серпня 30, 2017

У місті Новомосковськ на базі військового полігону 239 пройшли бойові стрільбі протитанкового підрозділу військової частини 3029. Особовий склад на протязі двох тижнів покращував

свої професійні навики та вміння у виконанні різних навчальних вправ. Гвардійці відпрацювали такі нормативи, як зайняття вогневих позицій з ходу, враження тяжких сил противника та основні команди. Також розібрали питання по якісній вивірці приладів та обслуговуванні техніки, яке проходитиме після проведення стрільб. Як і очікувалось бійці підтвердили рівень своєї підготовки високими результатами. «Багато днів ми інтенсивно тренувались до вересневих змагань, які проходитимуть у селі Старе, Київської області – зазначив командир протитанкової артилерійської батареї лейтенант Руслан Франчук – І сьогодні хлопці доказали, що вони до них абсолютно готові».



Анатолій Гололобов